The Witcher 3 su PS1 è realtà in questo fantastico video

The Witcher 3 Wild Hunt è stato il punto più alto raggiunto dalla serie di videogiochi creata da CD Projekt RED basati sui romanzi di Andrzej Sapkowski. Il terzo capitolo della avventure dello strigo è diventato così amato che sono in molti a voler tornare in quel mondo fantasy per rivivere quelle fantastiche storie. C’è chi ama rigiocare il gioco base, chi si getta nel mondo delle mod e chi, come in questo caso, ne fa addirittura un demake.

Quando si parla di demake si tratta di un’operazione prettamente fan-made che permette di vedere come sarebbero stati alcuni giochi moderni se fossero usciti sulle console di diverse generazioni precedenti. Il lavoro fatto dallo YouTuber Anders Lundbjörk fa proprio questo, ci mostra in poco più di un minuto come sarebbe apparso The Witcher 3 Wild Hunt se solo fosse uscito circa vent’anni prima e sull’iconica prima PlayStation.

Il video è davvero un qualcosa di fantastico e riesce a fa trasudare in pochi istanti tutto lo spirito presente nella saga videoludica di The Witcher. Il filmato, infatti, inizia con Geralt intento a farsi un bagno all’interno di una tinozza, una scena riconoscibilissima all’interno di The Witcher 3, e che a suo modo è già diventato uno dei momenti più iconici di tutto il franchise grazie anche a diversi meme che hanno invaso il web.

La creazione dello youuber, però, si prende anche dei momenti inediti creati appositamente per questo demake. Una sorta di piccolo cortometraggio davvero stupendo e ricco dell’indimenticabile fascino della veste grafica a cui eravamo abituati durante la generazione prima PlayStation. Cosa ne pensate di questo demake di The Witcher 3, e di questa tipologia di video in particolare? Diteci la vostra lasciandoci un commento qua sotto.