Halo Infinite ha i bot più “tossici” di sempre!

Nel corso della beta tecnica di Halo Infinite è stato notato un comportamento curioso da parte dei bot. Come in ogni sparattutto, infatti, anche l’ultimo capitolo della saga di Bungie (e ora nelle mani di 343 Industries) è possibile giocare in partite online con dei nemici controllati dall’intelligenza artificiale. In questo particolare caso, però, è stato riscontrato una sorta di atteggiamento sprezzante da parte di uno dei bot impegnato in una partita multiplayer.

Come potete vedere dal video presente poco più in basso, durante una partita di Halo Infinite un utente ha notato che un bot ha effettuato un teabag su nemico. Se non sapete di cosa stiamo parlando, beh, il teabag è il gesto dell’abbassarsi e alzarsi velocemente sopra il corpo di un nemico. Un modo tossico e poco ironico per prendere in giro l’avversario. E va bene, potrebbe anche trattarsi di un piccolo errore o di un bug ma il timing dell’azione è decisamente sospetto.

Ora, che 343 Industries abbia inserito questa gesture in modo ironico è abbastanza palese, salvo appunto non si tratta di un errore di codice di Halo Infinite. La scena, in realtà, strappa anche un sorriso: non stiamo parlando di un giocatore umano che schernisce con un comportamento tossico, ma di un elemento controllato dall’IA. Insomma, è tutto molto divertente, come testimonia il video rilanciato su Twitter da un utente che si domanda stupito se il gesto è stato davvero teabag.

Halo Infinite arriverà nel corso del 2021 su Xbox Series S, Xbox Series X ma anche Xbox One, Xbox One X e ovviamente PC ma è ancora sprovvisto di una data definitiva, che potrebbe comunque arrivare nel corso dei prossimi mesi. Attenzione però: nel corso delle ultime ore stanno girando alcuni spoiler relativi alla campagna. Come sempre, state in guardia: il rischio di rovinarsi l’esperienza leggendo qualche riga di troppo è seriamente dietro l’angolo.