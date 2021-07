Halo Infinite, la tech preview presenta spoiler sulla campagna single player

La tech preview di Halo Infinite lanciata nel corso degli ultimi giorni contiene, purtroppo, alcuni spoiler sulla campagna single player. Lanciamo una premessa fin da subito: in questa notizia non troverete nessuna anticipazione, quindi potete leggere senza problemi e con tutta la tranquillità. Infatti, come riportato online, gli spoiler sono solamente presenti all’interno dei file.

Questa notizia, dunque, serve a raccontare cosa sia successo ad Halo Infinite e alla tech preview. Come riportato da 343 Industries, i file all’interno della build contengono appunto alcuni spezzoni della campagna. A svelarlo è Joseph Staten, di 343 Industries. “Inavvertitamente abbiamo incluso un piccolo numero di file della campagna che contengono degli spoiler”, le parole di Staten affidate a Twitter nel corso delle ultime ore.

Leaks like this are painful for the dev team and can ruin the campaign experience for everyone. So please, keep you eyes peeled for spoilers and don't spread them if you see them.❤️ 2/2 — Joseph Staten (@joestaten) July 30, 2021

Brian Jarrad, community director di 343 Industries, ha messo in guardia tutti i content creator che si stanno occupando di fare video o contenuti dedicati a questi spoiler di Halo Infinite. “Non pubblicate niente, perché potreste ricevere un copyright strike”, le parole di Jarrad. Microsoft sarebbe dunque già al lavoro con degli avvocati per poter evitare la diffusione su larga scala di questi contenuti.

Non è chiaro se 343 Industries interverrà in maniera radicalmente. Al momento l’azienda è silente su un eventuale update che andrebbe ad eliminare questi file presenti all’interno della tech preview di Halo Infinite. Il modo per decriptarli, comunque, esiste già e infatti in rete sono già presenti alcuni data mining dei suddetti file che svelerebbero alcune porzioni della campagna. Il nostro consiglio, dunque, è quello di evitare di leggere forum e sub Reddit dedicati all’esclusiva Xbox per incappare in questi spoiler.

Halo Infinite debutterà nel corso di quest’anno per Xbox One, Xbox One X, Xbox Series S e Xbox Series X. Il gioco arriverà anche su PC e su tutte le piattaforme sarà giocabile fin dal day one tramite Xbox Game Pass, senza dover necessariamente acquistare il gioco.