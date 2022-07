I primi sei mesi di Halo Infinite sono stati decisamente complessi. Il gioco è stato lanciato con il plauso della critica alla fine del 2021 ma, all’uscita, si è rivelato ancora incompleto. Una delle mancanze più gravi è stata quella della tanto attesa campagna cooperativa. L’aggiunta di questa modalità, tuttavia, sembra essere sempre più vicina. 343 Industries ha infatti confermato che i beta test per la campagna cooperativa inizieranno alla fine di questo mese.

La buona notizia è stata confermata tramite un nuovo post sul blog di 343 Industries. “Presto sarete in grado di combattere contro i Banditi con amici e famiglia nel prossimo volo, che dovrebbe partire dalla settimana dell’11 luglio”, si legge nel post. Apparentemente, la prova durerà 11 giorni, per concludersi il 22 luglio. Non solo è stata rivelata la data di lancio della beta, ma il software engineering lead, Isaac Bender, e il lead world designer, John Mulkey, hanno rivelato ulteriori informazioni su cosa aspettarsi. Tra le novità più interessanti, apprendiamo che i dati di salvataggio non verranno intaccati anche nel caso in cui non fossimo a capo del gruppo.

“Ho giocato a una serie di giochi cooperativi in ​​cui i progressi del ‘giocatore 2’ essenzialmente non contano, e l’ho sempre trovato deludente”, afferma Bender nel post. Un certo numero di giochi in cui i giocatori possono completare la campagna insieme, infatti, salvano solo i progressi per il leader del gruppo. Bethesda, ad esempio, ha recentemente rivelato che sarà il caso della cooperativa di Redfall quando verrà lanciata nel 2023.

Non solo i progressi nella campagna cooperativa di Halo Infinite contano per tutti i membri del gruppo, ma potrete anche continuare la campagna in solitaria qualora il vostro compagno Spartan non fosse disponibile. Quest’ultimi potranno tornare in qualsiasi momento oppure essere tranquillamente sostituiti. Infine, siete ancora in tempo per iscrivervi al programma di Insider per provare la beta a partire dall’11 luglio 2022.