Halo Infinite, la tech preview anticipa numerose modalita single player e multiplayer

Non solo spoiler: la beta tecnica di Halo Infinite, infatti, potrebbe aver svelato l’arrivo di una modalità molto attesa e chiacchierata. Il first person shooter casa 343 Industries, in arrivo nel corso di quest’anno su Xbox One, Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X, oltre che su PC potrebbe infatti dotarsi di una nuova, particolare sezione da giocare insieme ai vostri amici e non solo.

Al momento non tutte le modalità online di Halo Infinite sono state confermate, né annunciate ufficialmente. Il data mining dei file della technical preview ha però svelato che nei piani del team di sviluppo è presente anche la Battle Royale. Esatto, avete capito bene: il first person shooter più atteso da tutti i possessori di una console Xbox potrebbe nel prossimo futuro integrare una modalità molto a simile a quelle di Fortnite e PUGB, anche se presumiamo che ci potrebbero essere delle differenze sostanziali.

Oltre alla modalità Battle Royale, i file includerebbero anche il rework di una mappa di Reach. Non solo: Halo Infinite potrebbe avere anche più campagne single player, visto che una foto comparsa su Waypoint (il blog ufficiale del franchise) si può notare una scheda del menu che riporta la scritta “Campaigns”, ovvero “Campagne” ma al plurale.

Ovviamente, almeno per ora, sulla carta non c’è nulla di confermato. 343 Industries ha più volte speso parole non definitive sull’introduzione di una modalità Battle Royale all’interno di Halo Infinite. La presenza di questi file, però, fare presupporre che nelle intenzioni del team di sviluppo ci sia effettivamente la volontà di voler inserire questa particolare opzione di gioco. Non dovrebbe comunque essere un caso molto strano: nel corso degli ultimi anni infatti anche Battlefield e Call of Duty hanno deciso di puntare verso le Battaglie Reali, con risultati decisamente soddisfacenti.

Vi ricordiamo che Halo Infinite sarà disponibile anche su Xbox Game Pass, il servizio di Microsoft che vi permette di giocare a tutti i giochi Xbox Game Studios al day one previo abbonamento. Restiamo in attesa di ulteriori notizie in merito, non solo relative alla Battle Royale ma anche alla data di uscita, che ancora oggi non è stata annunciata ufficialmente.