Halo Infinite, la beta multiplayer è vicina. Tutti i dettagli da 343

Halo Infinite è una tra le più importanti esclusive del parco titoli di Xbox One e Xbox Series X|S, motivo per cui molti giocatori sono in attesa di poterlo provare con mano. Di fatti, gli stessi utenti saranno felici di sapere che abbiamo finalmente novità ufficiali in merito alla beta multiplayer di cui tanto si è parlato nelle ultime settimane. 343 Industries ha rivelato che il periodo di prova del comparto multiplayer di Halo Infinite dovrebbe partire “entro una settimana”.

Per il momento non sono ancora stati mandati gli inviti via mail, ma la software house ha assicurato tutti rivelando che è ormai questione di giorni prima di poter offrire ad alcuni specifici giocatori la possibilità di provare il tanto atteso titolo. Chiunque sia interessato, infatti, può iscriversi al sito di Halo Waypoint diventando un Insider, ed avere così la possibilità di provare in anteprima flight e build di differenti titoli.

Solamente ieri 343 Industries aveva dato alcune informazioni aggiuntive in merito a cosa scopriremo durante quella che chiamano “Technical Preview”: questa versione di prova sarà utilizzata per raccogliere dati di gioco e feedback degli utenti che serviranno a migliorare Halo Infinite prima dell’uscita ed eventualmente anche dopo con degli aggiornamenti. Sappiamo anche che il gameplay della Technical Preview sarà incentrato sui bot e che quindi potremo giocare alla modalità Bot Slayer su tre differenti mappe, ovvero Bazaar, Recharge e Live Fire.

Peraltro, i bot avranno quattro diversi livelli di difficoltà: Recruit, Marine, ODST e Spartan. Siamo davvero curiosi di scoprire maggiori dettagli sul multiplayer di Halo Infinite che, ricordiamo, sarà gratuito e cross-play per tutti i giocatori sin dal giorno del lancio. Come sempre, vi consigliamo di restare sintonizzati sulle nostre pagine per non perdere ulteriori informazioni e dettagli più accurati sull’attesa Technical Preview del titolo, ricordandovi che Halo Infinite arriverà su Xbox One, Xbox Series X|S e PC verso la fine del 2021, al lancio anche su Xbox Game Pass.