343 Industries ha mostrato i suoi programmi per Halo Infinite nel corso del 2022. Tra le varie informazioni di questa mappa, troviamo anche una data di rilascio approssimativa per la campagna multiplayer in co-op. Tutti i dettagli sono stati rivelati dal capo della sezione creativa del titolo, Joseph Staten su Halo Waypoint. Sebbene siano soggetti a cambiamenti, i dati danno una buona immagine di ciò che i fan di Halo possono aspettarsi nel corso dell’anno.

La mappa rilasciata da 343 Industries parte dall’avvio della stagione 2 Lupi solitari, che andrà dal 3 maggio al 7 novembre. Abbiamo già segnalato i dettagli e i contenuti della seconda stagione di Halo Infinite: nuovo Battle Pass di 100 livelli, due nuove mappe Catalyst (Arena) e Breaker (BTB) e le tre nuove modalità di gioco King of the Hill, Land Grab e Last Spartan Standing.

Ciò che di più interessante ha la mappa, invece, sono le finestre di rilascio di alcune modalità molto richieste. Parliamo, ovviamente, della modalità cooperativa in multiplayer, prevista per fine agosto, e di Forge, la cui beta è prevista per settembre. La stagione 2 di Halo Infinite introdurrà, inoltre, una nuova modalità chiamata Fracture: Entrenched con la prima settimana prevista a partire dal 24 maggio. Ci saranno, poi, due eventi narrativi su Interference dal 3 maggio al 16 maggio e Alpha Pack dal 19 luglio al 1 agosto. 343 Industries ha, inoltre, dato alcune informazioni sulla Stagione 3, attualmente senza titolo, che inizierà l’8 novembre. Con essa, arriverà un nuovo Battle Pass, mappe, modalità, oggetti sandbox, eventi narrativi, evento Fracture e lo schermo diviso per la campagna cooperativa.

Infine, 343 Industries ha affermato che rilascerà mensilmente aggiornamenti relativi alla stabilità di Halo Infinite e che sono in arrivo nuove informazioni sulla seconda stagione. Quest’ultime, sono previste per la data del 27 aprile 2022 alle 22:00 italiane.