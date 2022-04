Finalmente ci siamo: la Stagione 2 di Halo Infinite è oramai vicinissima al debutto. Lone Wolves (questo il nome della nuova Season) debutterà ufficialmente il 3 maggio 2022 e oggi abbiamo la possibilità di dare uno sguardo alle nuove modalità di gioco incluse. Il tutto grazie ad un post sul blog ufficiale della serie, oltre che un utile video che fornisce un riassunto con tanto di gameplay.

Sono ben tre le nuove modalità di gioco: King of the Hill, Last Spartan Standing e Land Grab. Tutte e tre le nuove modalità di Halo Infinite si aggiungeranno ai restanti contenuti della Stagione 2. Andiamo ad esaminarle nel dettaglio poco più in basso.

King of the Hill

Si tratta di una delle modalità più popolari della serie ed è finalmente tornata in questo nuovo capitolo. Una zona neutrale compare sulla mappa e due team se ne contendono il possesso per guadagnare punti. Una volta che è stata catturata, una nuova zona compare da un’altra parte. L’obbiettivo è riuscire a catturarne il più possibile, riempendo così la barra di progressione.

Land Grab

A differenza di King of the Hill, Land Grab chiede a due team di conquistare tre zone neutrali. L’obiettivo è quello di arrivare a 11 punti e ogni cattura ricompensa le squadra con un punto. Una volta che le tre zone sono state interamente catturate, ci sarà una intermissione prima dello spawn di altre tre zone neutrali.

Last Spartan Standing

L’ultima modalità, Last Spartan Standing, è una sorta di mini Battle Royale. 12 giocatori, tutti contro tutti, dove solamente l’ultimo a rimanere in piedi porterà a casa la partita. Ci sono però delle differenze sostanziali rispetto ai classici giochi del genere: ad ogni giocatore sono concessi cinque respawn prima dell’eliminazione e dopo una kill l’arma viene rimpiazzata con una più forte.

Come vi abbiamo riportato poco sopra, la Seconda Stagione di Halo Infinite debutterà il 3 maggio 2022 su PC, Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X. Non ci resta dunque che attendere il trailer di lancio della nuova Season, che arriverà a ridosso della sua uscita.