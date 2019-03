Halo Insider: un programma per giocare in anteprima Halo su PC

Halo Insider è il nuovo programma che sostituisce MCC Insider e permetterà a molti giocatori di testare la Collection di Halo e dare il proprio feedback.

Microsoft ha annunciato un nuovo programma di testing per la serie di Halo. Si chiama “Halo Insider” ed è descritto dalla casa di Redmond come un “nuovo modo” per i fan di lavorare insieme agli sviluppatori, 343 Industries, per migliorare le nuove versioni prima del lancio.

È possibile iscriversi già da ora, ma fate attenzione poiché dovrete firmare un accordo di riservatezza. Vi sarà richiesto di partecipare a un sondaggio legato ai vostri trascorsi con la saga e il vostro attuale interesse in essa. Chi verrà scelto avrà modo di testare per un determinato periodo delle versioni pre-release, dando a 343 Industries la propria opinione e i propri dati di gioco.

Halo Insider sostituirà il precedente programma degli sviluppatori, MCC Insider, usato per testare i vari update di Halo: The Master Chief Collection per Xbox One. Nel corso del tempo, Halo Insider sarà il principale programma per supportare tutti i servizi, prodotti e titoli di Halo. Nel caso nel quale siate già iscritti al MCC Insider, dovrete comunque registrarvi da capo all’Halo Insider.

343 Industries ha affermato: “Sappiamo che tutti voi siete incredibilmente eccitati dall’idea di iniziare, ma gentilmente siate pazienti: inviare tweet al team o scrivere nei forum chiedendo di essere incluso o pretendendo spiegazioni per il fatto di non essere entrato non aiuterà tutto il processo.”

Anche nel caso nel quale entraste nel Halo Insider, non è detto che veniate scelti per ogni singola fase di test. Ad esempio, su PC, 343 Industries potrebbe voler fare delle prove specifiche su certe configurazioni hardware, quindi non tutti potrebbero rientrare nei parametri. Ricordatevi inoltre di partecipare in ogni occasione, nel caso nel quale siate selezionati: il team di sviluppo ha avvertito che verrà data priorità d’invito a quei giocatori che si dimostrano attivi sia in-game che nella condivisione di feedback. Diteci, parteciperete al programma?