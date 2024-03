Halo, la Collection ha un problema serio e perderà il supporto

Se siete fan di Halo probabilmente avrete giocato alla The Master Chief Collection, la quale include i primi titoli della serie in una versione migliorata per next-gen. Nonostante all'uscita sia stato un lancio molto popolare, un nuovo rapporto suggerisce che Microsoft abbia interrotto lo sviluppo del progetto nel luglio del 2023.

Questa analisi dietro le quinte di The Master Chief Collection proviene dal YouTuber Rebs Gaming, il quale afferma di aver ottenuto le informazioni da una "fonte interna principale". Ovviamente, prima di approfondire è importante prendere tutte queste informazioni con cautela fino a quando nulla sarà confermato da Microsoft o 343 Industries.

La The Master Chief Collection ha avuto un percorso piuttosto accidentato: sebbene sia migliorata notevolmente dall'uscita iniziale, non si può negare che i giocatori abbiano dovuto affrontare diversi anni di bug e aggiornamenti problematici. A dicembre, uno sviluppatore del gioco ha condiviso un'immagine di un regalo ricevuto, apparentemente da 343, ringraziandolo per il lavoro svolto sul rilascio. Una targa recitava "11/2014 - 07/2023", a quanto pare segnando la fine degli aggiornamenti dei contenuti del gioco.

"Si crede che la The Master Chief Collection non abbia generato molte entrate"

Stranamente, tuttavia, né Microsoft né 343 Industries hanno affrontato esplicitamente questo argomento: a quanto pare, luglio del 2023 è stato effettivamente l'ultimo aggiornamento dei contenuti, come confermato da una fonte interna. Si crede che la The Master Chief Collection non abbia generato molte entrate, il che ha reso Microsoft riluttante a fornire ulteriori finanziamenti per lo sviluppo.

Rebs aggiunge che la decisione non è stata ben accolta dagli impiegati del 343, ma questo non segna la fine definitiva della Collection: se una fonte di reddito valida sarà aggiunta, potrebbe essere possibile riprendere lo sviluppo.