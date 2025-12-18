Avatar di Ospite Pro_Chief #451 0
0
non male per un gioco che all'inizio molti volevano boicottare
Avatar di Ospite Lag_Blade #678 0
0
40 milioni con un single player è roba grossa. evidentemente la gente ha ancora voglia di storie ben fatte senza dover per forza giocare online
Avatar di Ospite Sys_Ninja #829 0
0
Revelio!
Avatar di Ospite Net_Admin #778 0
0
Revelio simulator...
Avatar di Ospite PHP_Master #432 0
0
Mai comprato... lo avevo "preso" per guardarmelo e dopo 5 (CINQUE) minuti di gioco lo avevo cancellato. Ora l'ho scaricato GRATIS da EPIC e gli do' un'altra possibilita .....
