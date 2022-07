Il 2022 è ancora ben lontano da finire, e il periodo autunnale, specialmente il mese di ottobre, è ancora ricco di uscite e di videogiochi che varranno sicuramente la pena acquistare. Nonostante ciò, qualcuno ha già deciso di assegnare il premio di Game of the Year, che è stato vinto da Horizon Forbidden West.

Anticipando i tempi, a consegnare l’ambito titolo di gioco dell’anno all’esclusiva PS4 e PS5 ci hanno pensato i giurati della Develop Conference di Brighton, che si sta tenendo in Inghilterra. La conferenza ha da sempre premiato i giochi esattamente come fanno altre realtà, e la line-up del 2022 includeva i titoli del 2021. Gli organizzatori probabilmente hanno ben pensato di non poter ignorare anche le prime opere del 2022, vista la loro qualità: nel corso dei primi due mesi dell’anno sono stati infatti lanciati giochi come Horizon Forbidden West ed Elden Ring, oltre che Dying Light 2 Stay Human. Naturale, dunque, inserirli nelle nomination.

Alla fine, a svettare sui tanti titoli che ci hanno fatto compagnia dall’inizio dell’anno a oggi è stata proprio l’esclusiva PlayStation. Un po’ presto sui tempi, ma la manifestazione e il suo regolamento parlano chiaro: una statuetta così ambita può essere assegnata anche a luglio, e così, alla fine, Guerrilla Games ne è uscita vincitrice. Non era affatto scontato, considerando appunto i concorrenti con cui avrebbe dovuto vedersela.

Per i premi delle altre redazioni o di realtà ben strutturate come i The Game Awards, sarà necessario attendere ancora un po’ di tempo. Sony ha comunque ottime possibilità di portarsi a casa un’altra statuetta, visto anche l’imminente arrivo di God of War Ragnarok. Occhio alla concorrenza: il publisher nipponico dovrà infatti vedersela con tanti altri splendidi titoli in dirittura d’arrivo proprio a ottobre. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutti gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.