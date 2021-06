Horizon Forbidden West, lo sviluppo è quasi completo!

Nonostante ci sia ancora incertezza sulla data di uscita, Horizon Forbidden West non è molto lontano dall’entrare in fase gold. A svelarlo ci ha pensato il game director Mathijs de Jonge, durante una intervista concessa a margine della presentazione del gameplay della nuova avventura di Aloy. de Jonge è intervenuto per specificare lo stato del lavoro sul nuovo gioco di Guerrilla Games, considerando appunto che dall’ultimo filmato è sparita anche la finestra di lancio, tecnicamente fissata per quest’anno.

Come spiegato da de Jonge, Horizon Forbidden West (che arriverà su PlayStation 4 e PlayStation 5) non è molto lontano dall’entrare in fase gold. Lo sviluppo è infatti praticamente completo: il gioco è uscito dalla fase beta ed è in una fase molto avanzata. Guerrilla Games si trova dunque negli ultimi atti di lavoro, che includono ovviamente una pulizia generale del gioco, l’ottimizzazione e il fix di alcuni bug. “C’è ancora molto da fare”, ha precisato il game director ma “siamo nelle fasi finali”.

Stando a queste dichiarazioni è molto probabile che Guerrilla Games non abbia deciso di dare una data di uscita per Horizon Forbidden West per non deludere il pubblico e ovviamente azionisti e investitori di Sony. Lo stesso team ha già affermato che vuole essere sicuro di poter pubblicare il gioco rispettando i tempi che indicherà, dunque non appena si avrà la conferma della release date molto probabilmente non ci saranno cambiamenti di programma dell’ultimo minuto.

Il 2021 ha portato al rinvio del sequel di God of War e l’assenza di Horizon Forbidden West nei negozi in tempo per le feste potrebbe ovviamente far storcere il naso ai possessori di PlayStation 4 e PlayStation 5. Le dichiarazioni di de Jonge comunque tranquillizzano il pubblico e la stampa. Ed ora non resta dunque che attendere qualche comunicazione in merito, che potrebbe arrivare non appena il gioco raggiungerà la tanto agognata fase gold.