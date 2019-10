Horizon Zero Dawn: versione PlayStation VR in arrivo?

Secondo alcune indiscrezioni delle ultime ore, SCE London Studio starebbe attualmente lavorando ad una versione per PlayStation VR di Horizon Zero Dawn.

Tra le novità introdotte nel corso di questa generazione di console, senz’ombra di dubbio l’arrivo della realtà virtuale è stata una delle più importanti e significative, con l’avvento di PlayStation VR nel non troppo lontano 2016, che tra le altre cose ha registrato ottime vendite. Solo a maggio di quest’anno abbiamo assistito all’uscita del riuscitissimo Bloody & Truth, lo sparatutto realizzato da SCE London Studio per la periferica Sony.

Proprio nelle ultime ore, in particolare, sarebbero uscite alcune indiscrezioni secondo cui gli studi londinesi di Sony sarebbero attualmente al lavoro per una versione in PlayStation VR di Horizon Zero Dawn, l’action-RPG di Guerrilla Games uscito nel 2017. La notizia giungerebbe da Callum Hurley, sviluppatore che ha recentemente lavorato nell’industria della realtà virtuale, per una compagnia di eSport.

Ricordiamo che la divisione Guerrilla Cambridge ha chiuso nel 2017, dopo aver dato vita a RIGS: Mechanised Combat League, uno dei primi titoli usciti in esclusiva per PlayStation VR, motivo che farebbe sempre più propendere per SCE London Studio per la realizzazione di quest’ipotetica reincarnazione in realtà virtuale.

In un tweet, Hurley avrebbe dichiarato di essere a conoscenza di un nuovo titolo attualmente in lavorazione presso gli SCE London Studios, senza sapere se uscirà per PlayStation 4 o addirittura PlayStation 5, il cui lancio è previsto per gli ultimi mesi del 2020. Sicuramente nel corso dei prossimi mesi la stessa Sony potrebbe rilasciare le prime dichiarazioni in merito: attendiamo quindi ulteriori conferme o smentite da parte della compagnia giapponese.