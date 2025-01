Helldivers 2 e Horizon Zero Dawn presto diventeranno film, Sony già al lavoro

Sony Pictures ha annunciato l'adattamento cinematografico di Helldivers 2 durante il keynote di PlayStation Productions al CES 2025. Inoltre, Columbia Pictures e PlayStation Productions stanno sviluppando un film basato su Horizon Zero Dawn, mentre Crunchyroll e Aniplex collaboreranno per una serie anime di Ghost of Tsushima.

Questi nuovi progetti si aggiungono alle recenti trasposizioni di successo come The Last of Us, Gran Turismo, Twisted Metal e Uncharted, confermando la strategia di Sony di espandere i propri franchise videoludici in altri media. Il film di Horizon Zero Dawn racconterà la storia di origine di Aloy in un mondo futuristico post-apocalittico, dopo che i piani per una serie Netflix sono stati abbandonati.

Durante l'evento, Neil Druckmann di Naughty Dog ha anche presentato un'anteprima della seconda stagione di The Last of Us, in arrivo su HBO (da noi su Sky) ad aprile. Questi adattamenti dimostrano l'impegno di Sony nel valorizzare le proprie proprietà intellettuali attraverso diverse piattaforme di intrattenimento, offrendo ai fan nuovi modi per esplorare i mondi e i personaggi dei loro giochi preferiti.

Curiosamente, mentre molti adattamenti cinematografici di videogiochi hanno faticato a conquistare il pubblico, le serie TV sembrano aver trovato maggior successo in questo ambito. Proprio The Last of Us ne è un esempio lampante, dimostrando come la narrazione episodica possa catturare meglio la profondità e la complessità dei mondi videoludici.