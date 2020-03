Hunt Showdown: il cross-play tra console arriverà a breve?

Durante il mese di Febbraio i giocatori PlayStation 4 hanno finalmente avuto modo di mettere le mani sull’interessante Hunt Showdown. L’atipico sparatutto dei ragazzi di Crytek è riuscito a conquistare l’utenza PC (e anche quella Xbox) grazie alle sue meccaniche di gioco competitive molto “fuori dai binari”. Con l’arrivo della versione PS4 molti player si aspettavano anche la possibilità di giocare in cross-play il titolo. Per il momento giocare in cross-play non è possibile, ma secondo ad alcune dichiarazioni la situazione potrebbe cambiare a breve.

Durante una recente sessione AMA su Reddit, il lead designer di Hunt Showdown ha deciso di far chiarezza su certe mancanze e problematiche del titolo. Stando alle parole di Dennis Schwarz (lead director) le varie difficoltà tecniche presenti nel gioco (come l’input lag) verranno risolte con delle future patch. Inoltre, i prossimi aggiornamenti non solo aggiusteranno le magagne tecniche, ma introdurranno anche la possibilità di sfruttare il cross-play.

Questo specifico aggiornamento (sempre secondo le parole di Schwarz) dovrebbe uscire molto presto, ovvero tra non più di due settimane. Il lead director non ha però specificato se il cross-play di Hunt Showdown sarà legato soltanto alle versioni console del gioco o se questa specifica “modalità” andrà a comprendere anche il PC. Sicuramente durante le prossime settimane scopriremo molti più dettagli riguardanti la tanto attesa modalità cross-play.

Hunt Showdown è uno sparatutto online competitivo dove i giocatori dovranno affrontare (e cacciare) svariate creature. L’obbiettivo del gioco è quello di “cacciare” specifici mostri e riuscire a scappare con il bottino senza però farsi uccidere dai restanti giocatori presenti nella partita. Sicuramente una tipologia di gioco molto particolare che è riuscita a stuzzicare l’attenzione di molti videogiocatori. Vi ricordiamo che il titolo Crytek è attualmente disponibile per PS4, Xbox One e Windows PC.