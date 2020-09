Hyrule Warriors Age of Calamity è il prequel di Breath of the Wild, il trailer

Oggi è di certo un giorno denso di sorprese, non solo Microsoft ha svelato al mondo Xbox Series S ma Nintendo ha deciso di annunciare all’improvviso un nuovo gioco di The Legends of Zelda, parliamo di Hyrule Warriors Age of Calamity, un nuovo musou che ci porta 100 anni prima l’inizio di Breath of the Wild, in pratica dove tutta la storia è iniziata! Vediamo il trailer, la data di uscita e tutti i dettagli.

Hyrule Warriors Age of Calamity

Hyrule Warriors Age of Calamity è un nuovo musou, nuovo capitolo della saga Hyrule Warriors (il primo gioco è stato rilasciato nel 2014). Il gioco però prende una diversa svolta e si allontana dal primo capitolo, legandosi invece a Breath of the Wild. Age of Calamity infatti ci racconta di quello che è accaduto prima che Calamità Ganon distruggesse il regno hyruliano e Link finisse in coma in 100 anni. Potremo scoprire in prima persona gli ultimi momenti di tutti i personaggi a noi noti.

Hyrule Warriors Age of Calamity è in sviluppo, al pari del primo capitolo, presso Koei Tecmo Games. KTG ha però lavorato a stretto contatto con il team di Zelda per garantire la massima fedeltà allo stile di Breath of the Wild, in termini di gameplay, mondo di gioco e dialoghi.

Trailer

Il filmato ci permette di vedere in azione Link, Zelda e gli altri eroi noti da Breath of the Wild. Ogni personaggio avrà ovviamente le proprie abilità uniche che gli permetteranno di dominare il campo di battaglia contro le centinaia di nemici. In termini di gameplay, possiamo vedere che ci sono mosse riprese da Breath of the Wild, come le bombe blu, la stasi e la schivata perfetta che rallenta il tempo.

Data di uscita

Hyrule Warriors Age of Calamity sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal 20 novembre 2020. Mancano quindi solo un paio di mesi prima dell’arrivo del gioco.

Diteci, voi cosa ne pensate di quanto mostrato? Vi interessa ritorna nel mondo di Breath of the Wild in un formato unico? All’inizio del video, inoltre, viene spiegato che per le novità sul seguito di BotW dovremo attendere ancora un po’! Peccato!