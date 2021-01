I Am Jesus Christ: Kickstarter e Demo gratis per il simulatore di Gesù

Nel corso degli ultimi due anni, I Am Jesus Christ è stato uno dei titoli che ha saputo attirare a se diverse attenzioni. L’opera di SimulaM è stata annunciata nel 2019, e fino ad oggi è riapparsa sotto i riflettori svariate volte con nuovi trailer, senza mai però darci informazioni più dettagliate sulle reali sorti del curioso titolo. Ora, il team di sviluppo torna a parlarci del proprio progetto, illustrandoci i prossimi passi che compirà il simulatore di Gesù.

Con un nuovo video pubblicato sul proprio canale YouTube, i ragazzi di SimulaM hanno voluto proporre un riepilogo di quello che è stato un anno intero di sviluppo di I Am Jesus Christ. Oltre a poter vedere molte immagini del gioco in fase di sviluppo, i ragazzi hanno inserito nel video anche il loro viaggio in Israele per ricercare al meglio alcune ambientazioni che poi troveremo all’interno del titolo quando uscirà.

Insieme al nuovo video diario, il team di sviluppo ci ha reso partecipi di quello che accadrà nel futuro di I Am Jesus Christ. Il simulatore di Gesù approderà su Kickstarter con una campagna che prenderà il via tra aprile e maggio 2021. Insieme a questo grande passo, il team di sviluppo ha dichiarato che rilascerà anche una Demo gratuita, mentre tra giugno e luglio verrà pubblicato su Steam il Prologo di I Am Jesus Christ giocabile gratuitamente.

Sembra quindi che ci siamo, il 2021 sarà un anno particolarmente importante per i ragazzi di SimulaM e il loro tanto chiacchierato progetto. Cosa ne pensate di questo simulatore di Gesù? Il progetto dei ragazzi polacchi ha già saputo convincervi o attenderete di provare il titolo con mano prima di partecipare al Kickstarter? Fateci sapere la vostra con un commento nella sezione dedicata.