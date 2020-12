I Am Jesus Christ: trailer natalizio per il simulatore di Gesù

Di simulatori nell’ultimo periodo ne abbiamo visti di ogni salsa, belli o brutti è sempre stato un genere che ha affascinato centinaia di persone in tutto il mondo. I Am Jesus Christ è sicuramente uno di quelli che ha suscitato non poco interesse. Il titolo sviluppato da SimulaM in uscita nel 2021 negli ultimi mesi si è allontanato dai radar, passando nel dimenticatoio. A pochissimi giorni dal Natale, il team di sviluppo ha voluto omaggiarlo rilasciando un intenso trailer dedicato.

I Am Jesus Christ è a tutti gli effetti un simulatore della vita di Gesù. Dovremo rivivere i momenti chiave del figlio di Dio, dalla sua nascita alla sua morte e resurrezione svolgendo sfide citate nella bibbia, come la cura dei malati o la moltiplicazione del pane e dei pesci. Insomma, il titolo a tutti gli effetti risulta in qualche modo interessante sotto certi aspetti, nonostante sia un gioco decisamente sottotono a livello grafico e di gameplay. Qui di seguito potete vedere il trailer citato poco fa.

I Am Jesus Christ verrà rilasciato nel corso del 2021 su PC, qui di seguito potete vedere la pagina Steam dedicata. Purtroppo si sa ben poco di questo progetto, ma sulla carta potrebbe rivelarsi qualcosa di estremamente interessante ed unico nel suo genere. Invitiamo quindi quantomeno a tenere d’occhio il sito per avere informazioni aggiuntive, ringraziando il team di sviluppo ed augurando anche a loro un sereno e felice Natale.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete curiosi di provare questo I Am Jesus Christ? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutti i dettagli relativi a questo progetto ed alla sua data di uscita prevista per il 2021.