Se avete nostalgia dei vecchi Fallout, quelli prodotti da Interplay, allora forse abbiamo appena trovato il titolo che fa per voi. Non è infatti raro che qualche studio di sviluppo indipendente decida di citare direttamente il passato, lanciando uno o più videogiochi che richiamano proprio quelli più vecchi, pubblicati oltre trenta o quarant’anni fa. È appunto il caso di Space Wreck, che debutterà su Steam a breve.

Come recita la descrizione del gioco, Space Wreck non è altro che un gioco di ruolo fortemente ispirato ai primi Fallout, ambientato però nello spazio. A guardare i primi screenshot, in effetti, la sensazione è proprio quella di trovarsi davati ai primi due capitoli della serie post apocalittica prodotta da Interplay (e di cui ora i diritti sono in mano a Bethesda). Insomma, un vero e proprio tuffo nel passato per tutti coloro che hanno apprezzato quelle atmosfere e cercano, ancora oggi, di ritrovarle.

Sviluppato e pubblicato da Pahris Entertainment SIA, il gioco verrà lanciato il 5 dicembre 2022, ovviamente su PC. Al momento è possibile anche provarlo, grazie a una demo presente su Steam. Il titolo sarà disponibile praticamente a breve, ma debutterà in Accesso Anticipato, una pratica sempre più utilizzata da diversi studi di sviluppo, soprattutto per progetti complessi come i giochi di ruolo.

Chiaramente Space Wreck non mira a essere un sostituto di Fallout. Il gioco ha infatti una sua identità, anche molto forte, ma che si ispira ovviamente a un’epoca del PC gaming oramai passata. Il titolo resta comunque molto interessante per tutti quei giocatori che vogliono tornare a immergersi nelle atmosfere oramai passate e cercano un gioco di ruolo vecchio stampo, anche per staccare da titoli enormi e open world. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

