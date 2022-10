Ci sono periodi videoludici in cui per un appassionato diventa difficile stare dietro a tutte le uscite interessanti. Il mese di ottobre è uno di questi momenti, con una valanga di grandi produzioni e titoli interessanti che arriveranno sul mercato a distanza di pochi giorni gli uni dagli altri. Come se non bastasse, ci sono anche nuovi annunci che vengono fuori come funghi, e uno di questi sta facendo impazzire una fetta di appassionati che è molto legata alla nostalgia. Si tratta di Retro Gadgets.

Il gioco è stato annunciato a sorpresa solamente qualche giorno fa, quando i ragazzi italiani di Licorice ehf e Studio Evil hanno pubblicato su YouTube il primo trailer d’annuncio di questo curioso progetto. Retro Gadgets si presenta come un banco da lavoro virtuale dove chiunque può cimentarsi nella creazione del proprio gadget elettronico dei sogni. La creazione e l’ideazione del gadget, però, è solo il primo passo di un lungo viaggio creativo che vuole proporre questo titolo.

In Retro Gadgets, infatti, ogni giocatore avrà tra le mani un mondo intero di possibilità. Nel gioco si potranno inventare gadget di qualunque tipo partendo da zero, ma anche costruire, saldare, programmare e personalizzare ogni elemento che si deciderà di inserire all’interno della propria creazione. Ma non ci si ferma qui, dato che una volta terminato il lavoro, si potrà interagire con i vari gadget creati e condivisi dalla community.

Per ora il trailer ha saputo mostrarci molto di questo nuovo affascinante progetto, ma mancano all’appello diverse informazioni importanti, come per esempio una data d’uscita non ancora meglio specificata. Nonostante questo, però, il team di sviluppo ha messo a disposizione dei più curiosi anche un server Discord dove poter scoprire dettagli in più e avere modo di tenere d’occhio il progetto in via di sviluppo.