Con l’arrivo dell’Unreal Engine 5 sul mercato, siamo certi che le produzioni videoludiche avranno una marcia in più. In attesa di vedere tutti i grandi passi avanti che faranno i vari studi di sviluppo nel corso dei prossimi anni, un collettivo di artisti chiamato Enfant Terrible ha deciso di provare a immaginare come sarebbero i videogiochi che più amiamo se venissero creati oggi con il motore di casa Epic Games. Il risultato? Semplicemente stupefacente.

Enfant Terrible ha selezionato nel corso dell’ultimo mese alcune produzioni più famose di questa industria e ha provato a realizzarne delle versioni non giocabili sfruttando l’Unreal Engine 5. Chiamati semplicemente “Remake”, il collettivo ha realizzato una serie di video dimostrativi di alcune delle saghe e dei giochi più conosciuti. Tra questi proof of concept troviamo Red Dead Redemption, BioShock, Resident Evil 4, Max Payne e Prince of Persia. C’è spazio anche per produzioni completamente originali, come per esempio un ipotetico gioco che sfrutta la licenza di The Mandalorian oppure un nuovo titolo ambientato nell’universo de Il Signore degli Anelli.

Se vi state chiedendo come vengono realizzati questi proof of concept, la risposta è decisamente semplice. I ragazzi dietro Enfant Terrible si avvalgono della collaborazione di diversi artisti, che realizzano VFX o modelli poligonali. Tutti gli asset impiegati e realizzati da artisti diversi sono ovviamente accreditati nella descrizione dei video. Si tratta anche di un ottimo modo per farsi un po’ di pubblicità e magari trovare il loro prossimo posto nell’industria dei videogiochi. Come detto poco sopra non sono delle vere e proprie build giocabili, ma più dei semplici trailer che mostrano le potenzialità dell’engine di casa Epic Games, soprattutto lato grafico.

In questa notizia avete trovato soltanto alcuni dei trailer più riusciti, ma se volete scoprirli tutti vi invitiamo a visitare il loro canale YouTube. E chissà se un giorno le prossime produzioni con l’Unreal Engine 5 non siano proprio di questo stampo!