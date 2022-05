L’Unreal Engine 5 si già è mostrato in azione più e più volte nel corso degli ultimi anni, ma ad oggi non sono ancora stati rilasciati titoli che sfruttino il nuovo motore grafico di Epic Games, a differenza di Fortnite. Sono già stati annunciati, però, una serie di giochi in arrivo in futuro che verranno mossi proprio da tale motore, ma non si è ancora visto molto. In attese che il nuovo engine mostri nuovamente i muscoli, c’è una demo che sta lasciando senza parole chiunque si avvicini ad essa.

Il tutto è stato pubblicato qualche ora fa sia sul sito ufficiale che sui canali social dell’utente conosciuto in rete come ‘yurukuyaru’. Il video mette in mostra una ricreazione della stazione di Etchū-Daimon, la quale si trova in Giappone, più precisamente nella prefettura di Toyama. Quel che lascia senza fiato è l’estrema qualità grafica che mette in mostra questa nuova demo realizzata con il nuovissimo Unreal Engine 5.

Nei primi secondi, quando viene mostrata la stazione in pieno giorno, è quasi impossibile rendersi conto che si tratti di una demo che gira su Unreal Engine 5. È quando improvvisamente cala la notte che si comincia ad accorgersi che sì, quella che abbiamo davanti non è la realtà ma una ricreazione virtuale. La pulizia visiva, l’illuminazione e i dettagli sono tutti messi al punto giusto e se queste sono le potenzialità del motore grafico di nuova generazione ne vedremo sicuramene delle belle.

Soprattutto quando cala la notte in questa tech demo è facile immaginarsi quanto i giochi horror potranno giovarne dall’utilizzo dell’Unreal Engine 5 per creare ambientazioni ancora più ansiogene e così vicine al fotorealismo più puro.