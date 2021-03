IA impara a giocare a un gioco, ma gli umani sono ancora i più forti

Da quando esistono i videogiochi, gli appassionati di tutto il mondo hanno cominciato una sfida tra esseri umani e IA. L’intelligenza artificiale è un’elemento molto importante all’interno di un videogioco, soprattutto se quest’ultimo è prettamente un’esperienza per giocatore singolo. A differenza di un multiplayer online, le campagne in singole player mettono giocatori umani e CPU davanti a costanti sfide ricorrenti.

Di recente questa sfida è giunta ad un nuovo livello, con un IA che è riuscita ad imparare a giocare ad uno dei videogiochi più difficili che ci siano in circolazione: QWOP. Il titolo richiede ai giocatori di correre come nei panni di un atleta, muovendo le varie singole articolazioni premendo i quattro tasti della tastiera che danno il nome al gioco. Sebbene questa intelligenza artificiale sia riuscita ad imparare a giocare a QWOP, i record fatti dai giocatori umani sono ancora intatti.

Colui che è riuscito a far imparare ad un’IA a giocare a questo videogioco è stato l’ingegnere Wesley Liao, il quale ha pubblicato un video sul proprio canale YouTube in cui riassume il lavoro portato al termine mostrandoci anche le imprese di questa intelligenza artificiale. Quest’ultima è riuscita ad imparare a giocare a QWOP tramite un sistema di machine learning, ma questo non è affatto bastato per battere i vari record stabiliti dai giocatori umani.

Dopo aver imparato a giocare a QWOP, l’IA si è cimentata a completare il percorso dei 100 metri riuscendo a tagliare il traguardo. Il tutto facendo segnare un tempo di 1 minuto e 8 secondo, minutaggio che non basta per scalzare il record mondiale che resta a ben 48 secondi. Sembra che l’intelligenza artificiale debba ancora farne di strada per battere un essere umano nei 100 metri di QWOP. Cosa ne pensate del lavoro fatto da questo ingegnere? Diteci la vostra con un commento nella sezione dedicata.