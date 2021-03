Twitch: Snoop Dogg perde una partita, la reazione è inaspettata

Twitch, da diversi anni ormai, è diventato un punto di incontro tra gli influencer ed i propri seguaci. Sulla nota piattaforma viola di proprietà di Amazon è possibile scovare ogni tipo di persona, anche personaggi estremamente famosi come Snoop Dogg. Conosciamo bene le usanze del buon rapper, ma molti di voi non sapranno che da diverso tempo ha aperto un canale, doggydogg20 con quasi 230mila follower annessi, dove si rilassa a casa con la sua Xbox Series X. Capita quindi a tutti di innervosirsi con determinati videogame, ed anche il pacato Calvin Cordozar Broadus Jr. quella domenica non ci ha visto più.

Durante una sessione di Madden Nfl 2021 firmato Electronic Arts, Snoop Dogg ha deciso di ragequittare dopo aver subito l’ennesimo touchdown. Molto probabilmente, in un momento di rabbia, non si è accorto che si stava riprendendo così ha deciso di spegnere la console ed andarsene dalla diretta Twitch lasciando i suoi spettatori a guardare una stanza vuota per ben 7 ore.

Non sappiamo ovviamente se le persone siano rimasti lì per tutte quelle ore, fatto sta che la cosa è diventata virale portando altrettanti spettatori successivamente. C’è da dire che la live si è trasformata così in una Open Chat Room con musica soul r&b e hip hop degli anni d’oro in sottofondo, certamente una giornata non da dimenticare. Qui di seguito vi lasciamo un piccolo estratto del rapper, poco prima di lasciare la sua stanza, buona visione.

Damn lol. Snoop Dogg rage quit his game and abandoned his stream (volume warming!). Pretty funny clip. The stream is still live as of right now: https://t.co/sU8koEylns pic.twitter.com/wGkPXkmPUs — Liam Robertson (@Doctor_Cupcakes) February 28, 2021

