Il nuovo gioco dell’autore di BioShock è pronto per il reveal

Da diversi anni Ken Levine, papà di BioShock, è impegnato in un nuovo videogioco. Dopo aver abbandonato 2K e la saga distopica, riconosciuta universalmente come una delle migliori della generazione PS3 e Xbox 360, Levine ha fondato il suo studio di sviluppo Ghost Story Games nel lontano 2017. E ora qualcosa comincia finalmente a muoversi, almeno ascoltando le dichiarazioni di Ralph Valve su Twitter.

Stando alle parole dell’insider, Ken Levine sarebbe oramai pronto a svelare il suo nuovo progetto. Il palco del reveal? Ovviamente i The Game Awards 2021, la kermesse che si terrà il 9 dicembre 2021 al Microsoft Theather. Oltre ad una serie di statuette per tantissime categorie diverse, infatti, l’evento include anche diverse world premiere. Negli ultimi giorni si è inoltre parlato di come alcuni giochi che verranno svelati sono in sviluppo da oltre due anni ed effettivamente il titolo di Levine può sicuramente rientrare in questa categoria.

Non sappiamo se il nuovo progetto di Ken Levine sarà davvero ai The Game Awards 2021. Ci sono però degli elementi che ci fanno pensare come sia molto probabile una sua apparizione durante la serata. Il primo è sicuramente lo sviluppo: sono oramai ben 5 anni che il progetto è oramai attivo, tra progettazione e sviluppo vero e proprio. Il secondo, invece, riguarda le continue apparizione di Levine tra il 2016 e il 2017: il papà di BioShock ha partecipato a fiere come la GDC e l’Eurogamer Expo, svelando tanti diversi dettagli del gioco in lavorazione presso Ghost Story Games. E dopo quattro anni, oramai il progetto dovrebbe essere pronto anche solo per mostrarsi al grande pubblico.

This is more in relation to Bioshock Infinite Lead Dev, Ken Levine and his new Studio, Ghost Story Games – they are expected to reveal something for TGA — Ralph (@RalphsValve) November 28, 2021

Se davvero il nuovo gioco dell’autore di BioShock sarà ai The Game Awards 2021, possiamo aspettarci di tutto. Levine ha già detto in passato che il primo progetto di Ghost Story Games sarebbe stato a tema sci-fi, ma con un netto taglio al passato. E non sappiamo davvero cosa aspettarci: la sorpresa, conoscendo il developer, può essere davvero dietro l’angolo.