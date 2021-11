Fallout 4 poteva diventare BioShock, ma Bethesda ci ha ripensato

C’è stato un momento particolare nella storia di Fallout 4, dove per un attimo il gioco di ruolo d’azione di Bethesa poteva trasformarsi in BioShock. A svelarlo ci ha pensato Todd Howard, durante un AMA (Ask Me Anything) su Reddit, dove un utente ha chiesto al game designer chiarimenti in merito al Vault 120 e i relativi file che dimostravano l’esistenza di un mondo subacqueo, anch’esso purtroppo eliminato poco prima dell’uscita.

Prima, un po’ di storia: si è venuti a conoscenza dell’esistenza del Vault 120 di Fallout 4 oramai da diverso tempo. Pur essendo stato tagliato, alcuni riferimenti alla quest sono emersi da diversi file presenti all’interno del gioco. Sappiamo che avrebbe fatto parte della quest 20 Leghe sotto i Mari (ispirata chiaramente al racconto di Jules Verne), anch’essa ovviamente tagliata. Grazie a Reddit, però, Todd Howard ha potuto spiegare alcuni dettagli in merito all’apparenza del Vault, che sono decisamente interessanti.

Stando alle parole di Howard, infatti, il Vault 120 di Fallout 4 avrebbe trasformato il gioco, rendendolo molto simile a BioShock in termini di estetica e di mood. “Era un Vault in stile BioShock. Con un gigantesco polpo senziente al suo interno”, le parole del game designer, che non fanno altro che alimentare la curiosità di saperne di più in merito. Howard non è però entrato nei dettagli del perché dell’eliminazione, ma è molto probabile che l’intero impianto non si adattasse benissimo alla struttura di gioco.

Con Fallout 4 che oramai sembra essere archiviato, considerato anche la rinascita di Fallout 76. Ora tutti gli sforzi di Bethesda sono concentrati, giustamente, su Starfield. È stato lo stesso Howard, d’altronde, a dichiararlo durante un’intervista con IGN in merito al decennale di Skyrim. Prima di vedere le storiche IP come il gioco di ruolo ambientato in un’epoca post apocalittica o un nuovo capitolo di The Elder Scrolls, dunque, ci vorrà ancora un bel po’ di tempo.