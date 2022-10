Ora ci siamo: non è più un rumor. Silent Hill tornerà. L’annuncio è stato divulgato ufficialmente da Konami nel corso della serata odierna, domenica 16 ottobre 2022, tramite l’account Twitter ufficiale della serie. L’annuncio del nuovo gioco arriva dopo anni di speculazioni, voci di corridoio e a pochissimi giorni di distanza dal rating della board coreana, che ha di fatto confermato l’esistenza di un nuovo gioco, nascondendosi dietro le prossime novità legate alla serie.

“Nei tuoi sogni, vedi quella città?”, recita il cinguettio ufficiale. Purtroppo, al momento, non ci sono altre informazioni. Il nuovo Silent Hill è sì ufficiale, ma per scoprirlo sarà necessario attendere ancora qualche giorno. Come specificato da Konami stessa, infatti, il reveal avverà mercoledì 19 ottobre 2022 alle ore 23:00 italiane. Nessun’altra informazione è stata divulgata dallo sviluppatore nipponico, ma possiamo comunque provare a fare qualche speculazione, oltre che basarci su alcuni rumor (pochissimi in realtà) che sembrano oramai confermati.

Partiamo dal team di sviluppo: al momento è molto probabile che il gioco sia in sviluppo presso Bloober Team, come dimostrato da altri concept art e materiale pre-alpha emerso online nel corso delle ultime settimane. Difficilmente, inoltre, si tratterà di un prodotto next gen: il nuovo Silent Hill sarà probabilmente un gioco cross gen e possiamo aspettarci un’uscita su PS4, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, PS5, PC e forse anche Nintendo Switch.

In your restless dreams, do you see that town?

The latest updates for the SILENT HILL series, will be revealed during the #SILENTHILL Transmission on Wednesday, October 19th, at 2:00 PM. PDThttps://t.co/8Knoq9xYsa

— Silent Hill Official (@SilentHill) October 16, 2022