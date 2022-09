Mesi. Anzi, anni. Anni di speculazioni, di concept art e immagini rubate di dubbia autenticità, strike di copyright da parte di Konami, ma ora è possiamo dirlo con una certezza importante: il nuovo Silent Hill è praticamente ufficiale. No, nessun annuncio dal publisher e sviluppatore nipponico: a svelare l’arrivo di un nuovo capitolo della serie horror, dormiente da anni, ci ha pensato la rating board coreana, che ha inserito nel suo database il prossimo titolo del franchise.

Come riportato da Gematsu, l’equivalente coreano del PEGI ha infatti aggiunto al suo listino Silent Hill: The Short Message. Si tratta, con molta probabilità, di uno dei progetti in sviluppo presso Bloober Team, software house polacca responsabile di diversi giochi horror tra cui The Medium e Layers of Fear. Lo sviluppatore ha stretto un rapporto di collaborazione con Konami nel corso degli ultimi mesi, confermando così la nuova strategia del publisher nipponico: nessun gioco di rilievo in sviluppo internamente, ma accordi con team di piccole e medie dimensioni per la rinascita dei loro franchise, come accaduto con Getsu Fuma Den. Al momento nella board coreana non vengono indicate le piattaforme, ma è molto probabile che il titolo sarà disponibile su più console e PC, come per esempio Nintendo Switch (che potete acquistare su Amazon).

Del ritorno di Silent Hill si parla oramai da diversi anni, ma solamente di recente le voci di corridoio e i rumor erano diventati più insistenti. Andy Robinson, ex sviluppatore di PlayTonic e fondatore di VGC aveva affermato a inizio settembre di essere a conoscenza di più progetti intorno al franchise horror. Uno di questi dovrebbe essere proprio The Short Message e secondo alcune indiscrezioni legate al nome possiamo immaginarlo come una sorta di prologo, che introdurrà un gioco decisamente più sostanzioso.

Come di consueto in questi casi, vi invitiamo a prendere questa dichiarazione con le pinze. Al momento il ritorno di Silent Hill è sempre più probabile (e diventa praticamente certo grazie alla rating board coreana), ma per scoprire tutti i dettagli in merito sarà necessario attendere ulteriori dettagli e il classico annuncio ufficiale di Konami, che a questo punto potrebbe arrivare nel corso delle prossime settimane.