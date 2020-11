Il Signore degli Anelli: primi dettagli sul nuovo gioco di Amazon

Arrivano nuovi dettagli sul nuovo MMO dedicato a ‘Il Signore degli Anelli’ (ne abbiamo parlato in questa news) da parte di un insider su ResetEra. Nonostante la ricca offerta di documenti offerti dall’utente, vi invitiamo a prendere tale leak con le pinze. Il messaggio pubblicato dall’utente ‘sNtd’ nell’ambito del nuovo progetto Amazon, riporta:

“Come parte dell’acquisizione di Leyou da parte di Tencent (in attesa dell’approvazione degli azionisti), una serie di documenti legali sono stati forniti per l’ispezione (potete trovarli tutti qui ), incluso il contratto di licenza del gioco originale di Leyou per il gioco de Il Signore degli Anelli con Middle-earth Enterprises (e un emendamento ) e l’ accordo di co-sviluppo e cooperazione con Amazon“.

A quanto pare il titolo sarà sviluppato da Leyou, il team di Warframe, e nei documenti pubblicati è disponibile un programma di produzione che esamina le tempistiche lavorative dell’MMO. Stando a quanto riportato, la prima bozza della storia e della narrativa completa del gioco dovranno essere completate entro l’11 gennaio 2021, come clausola del contratto. Sembrerebbe, però, che il gioco sia tutt’altro che in dirittura d’arrivo: si parla di una beta chiusa prevista per settembre del 2022 seguita da una beta aperta.

La parte più interessante riguarda il programma successivo ai sei mesi dal lancio della beta aperta su PC, riguardante una probabile beta su Xbox One e PlayStation 4, per poi lanciare commercialmente il titolo altri sei mesi dopo. Vi ripetiamo di prendere tali fughe come delle semplici voci di corridoio, in quanto Amazon deve ancora confermare di star effettivamente lavorando all’MMO dedicato all’iconico universo creato dallo scrittore e linguista inglese Tolkien.

Cosa ne pensate di queste nuove informazioni? Siete in trepidante attesa di ritornare nella Terra di Mezzo? Fatecelo sapere nei commenti!