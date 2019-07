Il Signore degli Anelli MMO: il gioco sarà sviluppato da Amazon

Il Signore degli Anelli MMO, già annunciato lo scorso anno, è ora in sviluppo anche sotto Amazon Game Studios. Ecco i dettagli.

Amazon Game Studios ha annunciato il suo nuovo progetto: un gioco MMO basato sull’universo narrativo del Signore degli Anelli, sviluppato in collaborazione con Leyou. Si tratta di un free to play che sarà rilasciato sia su PC che su console. “Il Signore degli Anelli MMO” era in realtà già stato annunciato, lo scorso anno, da Athlon Games, società di proprietà di Leyou. Al tempo, Athlon aveva affermato che stava lavorando con un “partner di sviluppo” che ora scopriamo essere proprio Amazon.

Secondo quanto riportato da Athlon lo scorso autunno, questo nuovo “Il Signore degli Anelli MMO” prende luogo molto prima degli eventi narrati nei libri e nei film e permetterà di scoprire terre, persone e creature mai viste dai fan dell’universo di Tolkien. Una descrizione simile alla serie TV in sviluppo sempre presso Amazon: secondo quanto dichiarato, però, i due progetti sono completamente separati.

Le realtà in campo, in ogni caso, sono già avvezze agli MMO. Leyou, in particolar modo, è proprietaria di Digital Extremes (sviluppatori di Warframe), mentre Amazon Game Studios è già al lavoro su un MMO, New World.

Il Signore degli Anelli MMO non è il primo massive multiplayer online dedicato all’universo narrativo di Tolkien. Nel 2007 è infatti stato rilasciato The Lord of the Ring Online il quale permette di vivere le avventure della trilogia della Guerra dell’Anello. Il gioco è inoltre stato aggiornato nell’ottobre 2018, dimostrando di essere ancora attivo e seguito. Per ora non ci sono dettagli su una data di uscita del nuovo titolo Amazon. Dovremo attendere per avere nuovi dettagli.