Indiana Jones: il teaser ha svelato l’ambientazione, sarà l’Italia?

La giornata di ieri si è conclusa con una vera e propria bomba targata Bethesda, con la compagnia americana che ha voluto svelarci un nuovo progetto attualmente in sviluppo presso il team di MachineGames, già autori dei più recenti Wolfenstein. Stiamo parlando del nuovo gioco di Indiana Jones, il quale ha fatto drizzare immediatamente le antenne di tutti gli appassionati della saga cinematografica nata nel 1981.

Anche se al momento non esistono maggiori dettagli, le attenzioni e la curiosità dei fan per questo nuovo progetto dedicato ad Indiana Jones sono già ad altissimi livelli. Tutto quello su cui si può speculare è il breve teaser col quale è stato annunciato il titolo. Nonostante i pochi secondi di filmato, gli appassionati hanno saputo tirare fuori più di qualche possibile anticipazione, e tra queste sembra esserci nascosta la possibile ambientazione del gioco.

1936/37 is when Mussolini got pretty close to Hitler, giving us a Nazi connection. 1937 is also when Mussolini was presented with the Sword of Islam, the most Goddamn Indiana Jones sword I've ever seen. And a Top Secret binder suggests Indy's doing US government work again. pic.twitter.com/PESN1HhbXK

— Leon Hurley (@LeonHurley) January 12, 2021