Indiana Jones: annunciato il nuovo gioco Bethesda

Come un fulmine a ciel sereno, in questo tardo pomeriggio del 12 gennaio 2021, Bethesda, MachinGames in collaborazione con LucasfilmGames hanno fatto l’annuncio che non ti aspetti. Indiana Jones tornerà dopo svariati anni a calcare il mondo videoludico con un nuovo gioco. Ebbene sì, dopo essere stato annunciato il ritorno di LucasfilmGames solamente ieri, oggi abbiamo già un nuovo gioco da attendere con grande curiosità e fervore.

L’annuncio è stato fatto sul canale Twitter di Bethesda dove, insieme ad un breve filmato che serve come primissimo teaser del progetto, sono state fornite anche le prime informazioni di quello che sarà a tutti gli effetti un nuovo gioco tutto dedicato al franchise di Indiana Jones. Come viene dichiarato da Bethesda, il gioco seguirà una storia originale, quindi non si tratta di nessuna rivisitazione in salsa videoludica di uno dei film usciti sul grande schermo.

A coprire i panni di direttore esecutivo sarà Todd Howard, che lavorerà a stretto contatto sia con il team di sviluppo che ci ha regalato i due Wolfenstein più recenti, sia con la rinata LucasfilmGames. I dettagli più concreti su questo nuovo gioco di Indiana Jones al momento terminano qui, con Bethesda che ci tiene a far sapere che ci vorrà del tempo prima di conoscere ulteriori novità a riguardo, e noi non vediamo l’ora che arrivi quel momento.

L’annuncio a cui abbiamo assistito questo pomeriggio è stato davvero un colpo inaspettato. Indiana Jones ha già all’attivo un buon numero di titoli a lui dedicati, e sicuramente tra questi troviamo anche l’indimenticabile The Fate of Atlantis, una delle avventure grafica della Lucas più amate e a cui i giocatori sono più affezionati in assoluto. Cosa vi aspettate da questo nuovo progetto in sviluppo presso MachineGames? Che genere di avventura vorreste vivere nei panni di Indiana Jones?