Jak & Daxter, platform iconico dell’era PlayStation 2 prodotto da Naughty Dog, è disponibile su PC. Ovviamente non in maniera ufficiale: Sony non ha probabilmente nessuna intenzione di proporre dei porting per dei giochi così datati. Il tutto è frutto di un gigantesco lavoro di un gruppo di modder, che ha convertito nativamente il platform appunto per PC.

Il gruppo, conosciuto con il nome di Madcap, ha lavorato al porting nativo di Jak & Daxter: The Percursor Legacy, ovvero il primo capitolo del franchise che debuttò nel 2001. Come detto poco sopra, non si tratta di un gioco emulato ma di una vera e propria conversione, che consente a tutti i giocatori di poter giocare in totale autonomia al titolo, senza dover passare da emulazioni. L’opera, almeno a livello teorico, non andrebbe neanche a infrangere il copyright di Sony e quindi il rischio di vedere cancellato il lavoro del gruppo è pari a zero.

Attualmente il porting del gioco Naughty Dog non è ancora completo. Secondo le stime del team di sviluppo, la percentuale di completamento è pari all’80%. “La maggior parte dei render e dei suoni sono oramai finiti, ma ci sono ancora dei bug. Il progetto è ancora in fase di sviluppo”, si legge nella pagina Github. Potete dare uno sguardo al gameplay del porting grazie al video che trovate poco più in basso. I modder hanno inoltre promesso che lavoreranno anche agli altri capitoli della serie, quindi sì: tra qualche anno sarà davvero possibile giocare tutti i titoli del franchise su PC, convertiti nativamente.

Daaaamn, these decomps are getting insane! JAK AND DAXTER PC PORT!!! Nope, not even kidding. Litterally Jak 1, running natively on PC. And it's got some new options in the menu too! Jak II/3 is next.https://t.co/c2lkAot3fa pic.twitter.com/1WJuSp9yK8 — SteveBH (@SteveBH_) June 16, 2022

Nel corso degli anni, i modder hanno deciso di portare sempre più giochi su PC realizzando dei porting veri e propri. Prima di Jak & Daxter era toccato a The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Il porting del gioco Nintendo è approdato su PC dopo diversi anni di lavoro e con tantissime feature tecniche, tra cui il ray tracing.