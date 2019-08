Kerbal Space Program 2, Gamescom 2019: annunciato con un trailer

Kerbal Space Program 2 è stato annunciato durante l'Opening Night Live della Gamescom 2019: ecco a voi il trailer e tutti i dettagli ufficiali.

La Gamescom 2019 si apre ufficialmente con l’Opening Night Live di Geoff Keighley. In questa lunga serata di annunci, oltre a qualche dettaglio su titoli già conosciuti, possiamo scoprire tante novità su giochi mai annunciati prima. Ora, è il turno di sapere tutto su Kerbal Space Program 2, il nuovo capitolo dell’amato “simulatore di agenzia spaziale”.

Kerbal Space Program 2 è in sviluppo presso gli autori di Star Theory e punta a offrire una lunga serie di novità e ottimizzazioni, ovviamente a partire dalla già consolidata base del primo capitolo. Prima di tutto, il motore grafico sarà completamente nuovo. Il trailer qui sotto è in CGI, quindi non è un fedele indicatore della qualità effettiva del gioco, ma possiamo aspettarci vari passi in avanti.

Kerbal Space Program 2 proporrà una nuova serie di elementi modulari per costruire le basi e le stazioni spaziali. Ci sarà ovviamente tantissimo spazio per il multigiocatore, per i viaggi interstellari e per la gestione delle colonie. Anche il modding sarà tenuto di conto dagli sviluppatori che lo supporteranno.

Kerbal Space Program 2 sarà disponibile a partire dal 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Diteci, cosa ne pensate?