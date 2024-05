Take Two taglia anche gli studi di OlliOlli e Kerbal Space Program 2, giochi a rischio?

Take-Two Interactive, gigante nel settore dei videogiochi noto per titoli di successo come la serie Grand Theft Auto, ha annunciato la chiusura di due studi di sviluppo sotto la sua ala - dopo aver effettuato già svariati licenziamenti negli ultimi mesi -. Questa volta, le vittime di questo drastico taglio sono gli studi dietro i giochi Kerbal Space Program 2 e OlliOlli World.

La decisione arriva a seguito di un annuncio precedente da parte di Take-Two, in cui l'azienda ha dichiarato di essere impegnata in un processo di "razionalizzazione della pipeline", che prevedeva la riduzione di centinaia di posti di lavoro e la cancellazione di progetti in fase di sviluppo per un valore di 140 milioni di dollari. Questa strategia ha come sfondo principale il tentativo di ridimensionare le spese in previsione del rilascio del tanto atteso GTA VI, previsto per il prossimo anno.

Gli studi interessati dalla chiusura fanno parte di Private Division, l'etichetta editoriale di Take-Two dedicata a giochi più piccoli e originali. Nonostante le sfortune, un portavoce di Take-Two ha rassicurato che Private Division continuerà per lo meno a lavorare su aggiornamenti per Kerbal Space Program 2, oltre a pianificare il lancio di Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game, sviluppato da Wētā Workshop Game Studio, nella seconda metà del 2024.

Kerbal Space Program 2 è stato un progetto sotto i riflettori fin dal suo lancio in Early Access su Steam, dopo un percorso turbolento che ha visto la sua origine presso Star Theory. La situazione si è complicata nel 2020 quando Take-Two ha ritirato il contratto dallo studio originale per trasferire molti dei suoi membri allo studio interno appena formato, Intercept Games. Ora, con la chiusura di Intercept, sorgono interrogativi su chi si occuperà degli aggiornamenti del gioco in futuro.

Da parte sua, Roll7, lo studio di Londra dietro al successo di OlliOlli World, ha avuto una storia più lunga, avviata nel 2008. Riconosciuto per il suo primo successo con il gioco di skateboard in pixel art OlliOlli lanciato su PlayStation Vita nel 2013, Roll7 ha proseguito nel rilasciare un sequel e il gioco d'azione Not A Hero. Acquisito da Take-Two nel 2021, Roll7 ha continuato a ricevere elogi per il suo stile e la sua innovazione con i più recenti OlliOlli World e Rollerdrome.

Simon Bennett, co-direttore di studio a Roll7, aveva precedentemente espresso il sentimento che unirsi a Take-Two avrebbe permesso allo studio di evitare la ricerca costante di nuovi finanziamenti, sposando lo “spirito indie” con “finanziamenti aziendali”. Tuttavia, la recente decisione di Take-Two mette fine a questa collaborazione, in una mossa che non può che destare preoccupazione per il futuro dei dipendenti e dei progetti coinvolti.

Questo sviluppo sottolinea le sfide e le incertezze che permeano in questo periodo l'industria del gaming, in cui anche gli studi legati a grandi editori non sono immuni da drastiche decisioni aziendali, anzi. Con il futuro lancio di GTA VI, Take-Two sembra voler concentrare le sue risorse, lasciando in bilico il destino di giochi più piccoli, ma comunque amati dalla community.