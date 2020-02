Kojima Production non sarà alla GDC 2020 a causa del Coronavirus

Le preoccupazioni sul virus del Coronavirus stanno avendo un impatto globale, e anche l’industria videoludica ne sta subendo le ripercussioni nelle ultime settimane. Numerosi eventi e fiere del settore stanno posticipando o addirittura annullando l’edizione dell’anno corrente, e in questa lista si va ad aggiungere anche la GDC 2020 prevista per marzo, con alcune delle società che hanno già dichiarato che non saranno presenti all’evento a causa di tali preoccupazioni. Tra queste compagnie che salteranno la prossima edizione della GDC troviamo: Sony, Oculus e adesso anche Kojima Production.

Lo studio indipendente capitanato da Hideo Kojima ha recentemente annunciato la propria assenza alla fiera tramite Twitter, citando i “motivi legati alle preoccupazioni riguardo al coronavirus” come motivo dell’assenza. Ciò significa che l’atteso panel con Hideo Kojima sulla filosofia del design di Death Stranding, che si sarebbe tenuto all’interno della fiera di San Francisco è stato ufficialmente annullato.

Kojima Productions has made the difficult decision to cancel our participation at the 2020 Game Developers Conference due to increasing concerns related to coronavirus. (1/2)https://t.co/K6FJtq5Tpx — Kojima Productions (@KojiPro2015_EN) February 24, 2020

In un seguente tweet Kojima Production ha dichiarato che insieme al panel presentato da Hideo Kojima, anche la sessione tenuta da Eric Johnson sulla programmazione delle IA è stata cancellata. Insieme a Sony e Facebook con la propria divisione Oculus, Kojima Production diventa quindi la terza grande compagnia a saltare il prossimo GDC 2020 di marzo.

Di recente, Sony ha anche annullato quelli che erano i piani della compagnia per l’imminente PAX East che si terrà a Boston alla fine di questo mese, sempre per la stessa motivazione conseguente alle preoccupazioni sul Coronavirus. Cosa ne pensate della situazione che si sta venendo a creare in questo delicato momento storico? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.