Sony e Oculus salteranno la GDC 2020 a causa del Coronavirus

L’epidemia del Coronavirus sta interessando vari aspetti della vita di tutti i giorni, andando ad intaccare anche l’industria videoludica. Diverse voci sospettando che il virus possa avere un’impatto anche sulla prossima generazione di console, ritardandone l’uscita e la produzione. Sembra anche che la situazione attuale stia facendo ripensare ai piani delle compagnie con Sony e Oculus che hanno confermato di saltare la prossima GDC 2020.

Entrambe le compagnie hanno annunciato che non avrebbero partecipato all’evento di San Francisco a causa delle preoccupazioni relative al Coronavirus. Facebook ha affermato che continuerà la propria linea di comunicazione tramite il formato digitale con dei video di presentazione, anche se al momento non è chiaro cosa comporterà tutto ciò. Sony invece, non ha ancora dichiarato come intende muoversi con i propri prossimi annunci.

La GDC 2020 è il secondo evento che Sony ha deciso di saltare a causa delle preoccupazioni relative al virus. La compagnia giapponese aveva confermato in precedenza che avrebbe saltato anche il PAX East 2020 di Boston per le stesse motivazioni. Per quanto riguarda l’E3 2020 Sony ha deciso di non partecipare per il secondo anno consecutivo alla fiera di Los Angeles, ma per il momento non ne conosciamo il motivo, e non è detto che a ridosso dell’E3 Sony possa proporre un proprio appuntamento comunicativo.

Mancano ancora diversi mesi e molte informazioni prima di mettere le mani sulle console di prossima generazione. Sperando che la situazione Coronavirus possa venire scongiurata del tutto nel breve periodo non possiamo fare altro che prendere atto delle decisioni delle aziende riguardo ai prossimi eventi specializzati. Cosa ne pensate di tutta questa situazione attuale?