Qualche mese fa sono apparsi in rete una serie di screenshot che facevano presagire l’arrivo della modalità World Cup nel nuovo FIFA 23. Ora, mentre ci avviciniamo sempre di più al calcio d’inizio dei prossimi mondiali di calcio in Qatar, EA ha reso ufficiale l’arrivo della modalità dedicata alla coppa del mondo all’interno della nuova simulazione calcistica per eccellenza. Ad accompagnare l’annuncio ci sono anche una serie di dettagli che ci permettono di capire meglio cosa aspettarci da questo nuovo aggiornamento in arrivo.

L’annuncio della nuova modalità in arrivo su FIFA 23 (lo potete acquistare su Amazon) è stato rilasciato da Electronic Arts nelle scorse ore. A renderci note queste novità a tema coppa del mondo c’è stato sia un comunicato ufficiale che un trailer ricco di cinematiche e gameplay. All’interno di questa modalità vengono propose una serie di possibilità ai giocatori, come la possibilità di affrontare la competizione mondiale con la propria nazionale preferita o sfidarsi in partite veloci con amici o altri appassionati online.

Con l’arrivo di questo nuovo update, FIFA 23 si rifà il look presentando un’esperienza visiva autentica nel rispetto di tutte le squadre nazionali con i propri kit da competizione, tutti gli stadi ufficiali, gli sponsor a bordo campo e, ovviamente, la presenza della coppa del mondo da alzare al cielo. Tutti questi elementi, insieme a diversi altri dettagli, sono ben presenti nel trailer d’annuncio di questa modalità.

L’update dedicato ai mondiali di calcio in Qatar arriverà su FIFA 23 il prossimo 9 novembre e sarà scaricabile gratuitamente per tutti i possessori del gioco. Come il titolo principale, anche questo nuovo aggiornamento vedrà la luce sulle versioni del gioco già disponibili sulle piattaforme: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Ad oggi non viene menzionato l’arrivo della modalità sui mondiali su Nintendo Switch e non è chiaro se mai arriverà sulla console portatile targata Nintendo.