La remastered di un titolo storico Square-Enix sarebbe in sviluppo

Qualche tempo fa vi abbiamo parlato di un leak di GeForce NOW capace di svelare alcuni dei prossimi giochi in arrivo. Ad oggi non sappiamo se i misteriosi titoli presenti nel leak si riveleranno essere tutti veritieri, ma sul web cominciano a girare molti rumor su alcuni di questi fantomatici nuovi giochi, e tra questi ci sarebbe in lavorazione anche una remastered di uno storico videogioco Square Enix.

A darci una possibile conferma su questo prossimo progetto in sviluppo presso Square Enix è stato il noto insider Shpeshal_Nick, già fautore di moltissime anticipazioni nei mesi passati. Stando al leaker, la compagnia giapponese starebbe lavorando alla remastered di Chrono Cross, il secondo gioco della saga iniziata con il leggendario Chrono Trigger.

Il rumor è riemerso proprio grazie all’insider, il quale ne ha parlato di recente durante un episodio del podcast The Xbox Era. A quanto pare, inoltre, questo remake del classico Square Enix dovrebbe essere il titolo citato qualche mese fa dal cantautore folk Éabha McMahon, il quale si era fatto sfuggire di essere al lavoro sulla colonna sonora per un nuovo videogioco che potrebbe essere annunciato in questo periodo natalizio.

Ad oggi non abbiamo informazioni ufficiali su un possibile ritorno di Chrono Cross, ma stando all’insider, il titolo dovrebbe essere multipiattaforma a differenza del recente remake di Final Fantasy VII.