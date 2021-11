Anche Square Enix sale sul carro degli NFT: è davvero questo il futuro del gaming?

Dopo Electronic Arts, anche Square Enix ha deciso di saltare sul carro degli NFT e della blockchain. Le tecnologie dietro i token non fungibili sembrano oramai sdoganati e sembrano essere pronte a fare il grande salto anche nel mondo dei videogiochi. Il publisher e sviluppatore di Final Fantasy è però entrato decisamente più nel dettaglio, rispetto ad EA che si definisce ancora un po’ restia e che pensa che i tempi siano ancora acerbi. Abbiamo dunque ben due visioni differenti, ma con un punto comune di arrivo.

Andiamo con ordine: nelle ultime si è tenuta la classica call tra azionisti e investitori di Square Enix, per presentare i risultati finanziari dell’ultimo trimestre. A quanto si evince dai dati, le vendite nette per i giochi MMO sono salite del 32,5% e proprio in merito a ciò il publisher e sviluppatore giapponese ha cominciato ad introduttore l’argomento NFT e blockchain, affermando con sicurezza che sarà il prossimo settore su cui puntare.

Le parole dei dirigenti Square Enix non sono totalmente campate per aria. Infatti sono molto di più di una semplice dichiarazione: il publisher ha dichiarato che il gioco mobile Shi-San-Sei Million Arthur era un “proof of concept” del segmento NFT e blockchain ed ha affermato che l’economia dei token sarà un beneficio per la società. In aggiunta, la stessa azienda afferma che i giochi si stanno espandendo, passando da un formato centralizzato ad uno decentralizzato.

