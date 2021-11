Le armature di Babylon’s Fall le abbiamo già viste da qualche parte

Ad embargo scaduto, sono emersi tanti dettagli su Babylon’s Fall. E uno di questi riguarda una strana controversia sulle armature. Già, perché come riportato su Twitter, infatti, i vestiti utilizzati da alcuni personaggi richiamano un altro titolo di Square Enix e no, non stiamo parlando di plagio.

Quando si sviluppa un videogioco, molto spesso, è pratica comune utilizzare altri asset creati da terze parti. Nei giochi indipendenti, poi, alcuni elementi grafici si possono addirittura acquistare da veri e propri marketplace per velocizzare il flusso di lavoro. Nel caso di Babylon’s Fall, però, il gioco sembra aver preso in prestito alcune armature da Final Fantasy XIV. C’è ovviamente un punto comune tra le due realtà: sia l’MMO che il nuovo titolo di Platinum Games sono di proprietà di Square Enix ed è molto probabile che i due studi abbiano lavorato e instaurato questa sorta di collaborazione.

Le foto, d’altronde, parlano da sole: diffuse tramite Twitter, le armature dei personaggi di Babylon’s Fall sono le stesse utilizzate in Final Fantasy XIV. Attenzione però: non stiamo parlando né di furto né di pigrizia. È pratica comune, tra i vari studi riuniti sotto un’unica etichetta, utilizzare alcuni asset. Ne parlò anche Sony, definendola una pratica decisamente comune. Certo, la maggior parte delle volte si tratta di semplici ambienti di gioco, come alberi e montagne ma in questo caso stiamo parlando di elementi molto visibili e riconosciuti.

I'm laughing (and maybe sorry) at how much this has gained traction 💀

Here's some more fun: pic.twitter.com/AoTh55QGCL — Hina ⛩ 🌝 (@duchessdynamic) November 18, 2021

Nessuna polemica su Babylon’s Fall, ovviamente. Il problema è capire come mai si sia scelto di utilizzare un asset così ben riconoscibile invece di altri. Forse, nella mente di Platinum Games e Square Enix c’è la volontà di velocizzare lo sviluppo di un gioco oramai in lavorazione da diverso tempo, ma difficilmente lo scopriremo. Non possiamo poi neanche smentire un eventuale cambio all’ultimo, quando il titolo uscirà dalla fase beta ma al momento sono solo ipotesi e speculazioni. Attendiamo, nel caso, eventuali riscontri da parte del team di sviluppo e del publisher.