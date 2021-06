Babylon’s Fall si mostra per la prima volta in esclusiva PlayStation 5

Square Enix approfitta dell’E3 2021 per riportare al centro dell’attenzione Babylon’s Fall. L’ambizioso, quanto misterioso nuovo gioco di casa Platinum Games è tornato dunque a mostrarsi in occasione del live streaming del publisher e sviluppatore del Sol Levante.

Il gioco è rimasto assente per ben due anni dai radar. Babylon’s Fall è stato infatti annunciato nel corso dell’E3 2019 e dopo nessun update nel corso dello scorso anno (forse anche a causa dell’impatto della pandemia da COVID-19) ora finalmente ci siamo. Square Enix ha ripresentato il titolo con un lungo trailer, dove sono stati mostrati alcuni scenari di gioco dell’ambientazione, per poi passare ad un breve spezzone di gameplay.

Come si evince dal filmato, che trovate come di consueto in questa notizia, Babylon’s Fall è un action game puro. Dal trailer è possibile notare, oltre alle ambientazioni molto differenti tra di loro, anche uno svariato set di armi: si passa infatti da spade e scudo all’arco. Il tutto ovviamente è ancora molto criptico e la trama del gioco non è stata ancora svelata. Confermata anche la co-op fino a 4 giocatori in multiplayer, con tanto di nuove modalità di gioco aggiunte gratuitamente. I DLC del nuovo gioco saranno dunque gratuiti.

Per quanto riguarda le piattaforme di destinazione, nessuna sorpresa. In Square Enix e in Platinum Games infatti confermano l’arrivo del gioco su PlayStation 4 e PC, con l’aggiunta però di PlayStation 5. Una scelta che si è resa necessaria, molto probabilmente per gli anni di assenza di Babylon’s Fall dai radar. All’epoca dell’annuncio, infatti, l’attuale console di nuova generazione di casa Sony doveva ancora mostrarsi al pubblico e probabilmente editore e sviluppatore erano convinti di poterlo già lanciare solo su PlayStation 4. Al momento il gioco è comunque sprovvisto di una finestra di lancio, dunque la sensazione è che bisognerà aspettare ancora un po’ prima di poterlo provare.