Le braccia protesiche in stile Halo e League of Legends di Limbitless Solutions

Limbitless Solutions, un’organizzazione che produce braccia protesiche e bioniche guidata dall’Università della Florida Centrale, ha annunciato la propria partnership con 343 Industries e Riot Games per produrre braccia protesiche basate su Halo e League of Legends. Da quanto dichiarato dall’organizzazione, il design è ispirato ai personaggi più famosi di entrambe le serie.

Per quanto riguarda League of Legends, lo stile è ripreso da Odyssey Jinx, Illaoi e Maoki. Da Halo, invece, sono state create due braccia a partire da due versioni differenti della tuta di Master Chief. Qui sotto potete vedere quelle di LoL.

È importante sapere che il design non è permanente. Al contrario, le braccia utilizzano una serie di magneti per attaccare delle placche in vari punti. Questo significa che un bambino può cambiare lo stile man mano che passa il tempo, per adattarlo alle proprie esigenze.

Limbitless Solutions non è estranea a collaborazioni di questo tipo. Qualche anno fa l’organizzazione era diventata virale dopo aver creato un braccio bionico a tema Iron Man per un bambino: fu Robert Downey Jr. in persona a presentarlo. Cosa ne pensate?