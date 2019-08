Man of Medan: ecco un trailer per il multiplayer coop, “Storia Condivisa”

Supermassive Games ci svela nel dettaglio come funziona la modalità multigiocatore coop di Man of Medan, ecco un trailer per "Storia Condivisa".

Agosto si tingerà di horror grazie a Man of Medan, il nuovo gioco di Supermassive Games. Il team è già noto al pubblico grazie a Until Dawn, un’avventura cinematografica horror sviluppata in esclusiva per PlayStation 4. Ora, gli sviluppatori ci provano di nuovo con un gioco multipiattaforma. Man of Medan, inoltre, è solo il primo capitolo di una serie antologica che coprirà temi e ambientazioni differenti di volta in volta: la The Dark Pictures Anthology. Per ora, però, dobbiamo concentrarci sul gioco attuale.

Man of Medan proporrà una classica modalità single player, che ci metterà nei panni di vari personaggi e ci chiederà di influenzare il loro destino tramite dialoghi e scelte narrative. Una volta conclusa la storia, potremo rigiocarla per scoprire gli altri finali, ma potremo anche divertirci con le modalità multigiocatore: Storia Condivisa e Una serata al cinema. Ora, Bandai Namco Entertainment ha rilasciato un trailer nel quale ci viene spiegato il funzionamento della prima delle due: eccolo qui sotto.

In Storia Condivisa potremo giocare con un amico online: ognuno di noi controlla un personaggio che si muove in modo indipendente. Se un giocatore, ad esempio, interagisce con un oggetto, l’altro può visualizzarlo insieme a lui per poi discutere dei segreti dietro di esso. Mentre un giocatore fa una scelta, l’altro non vede le opzioni e non sa cosa sta decidendo. Inoltre, i personaggi possono trovarsi in zone e sequenze diverse.

Non si tratta però dell’unica modalità multigiocatore disponibile: avremo infatti modo di giocare con “Una Serata al cinema”. A questo riguardo, Bandai Namco Entertainment svelerà un nuovo trailer la prossima settimana. Diteci, cosa ne pensate di Man of Medan? Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile a partire dal 30 agosto su PC, PlayStation 4 e Xbox One.