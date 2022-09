Annunciato nel corso della serata di ieri, il nuovo gioco Marvel con protagonisti Capitan American e Black Panther si è arricchito di nuovi dettagli. No, niente nome ufficiale: al momento il progetto resta completamente privo di un qualsiasi titolo, ma Amy Henning (autrice del gioco dopo i trascorsi in Naughty Dog e Visceral Games) ha chiacchierato con IGN, svelando alcuni retroscena decisamente interessanti.

In primis, il nuovo progetto Marvel non sarà un gioco cooperativo. Nonostante il titolo prevederà quattro eroi, i giocatori si troveranno davanti a un prodotto prettamente single player. Secondo le parole della Henning, l’obiettivo è ricostruire l’esperienza di Uncharted. “Internamente abbiamo giocato a Uncharted e ci siamo divertiti parecchio. Tutti erano partecipi all’esperienza di gioco e vogliamo ricreare quella identica sensazione”, le parole della Hanning dichiarate ai microfoni virtuale di IGN. Insomma, non sarà possibile affrontare la storyline insieme agli amici, ma narrativamente le quattro figure si incroceranno.

I personaggi, come accennavamo poco sopra, saranno quattro. Oltre a Capitan America e Black Panther, il cast potrà contare sul membro dell’Howling Commandos Gabe Jones e una guerriera Dora Milaje. I giocatori avranno la possibilità di controllarli tutti e quattro, uno alla volta, non precludendo dunque nessuna possibilità di gameplay. Siamo abbastanza certi, infatti, che ogni protagonista avrà degli elementi unici, che lo distingueranno dal resto di questo gruppo.

Essendo ancora un prodotto in sviluppo e non avendo visto praticamente nulla del gameplay, non sappiamo quanto questo nuovo videogioco sarà disponibile. Gli autori non hanno infatti ancora divulgato la finestra di lancio e restiamo ovviamente in attesa di ulteriori dettagli, che potrebbero arrivare solamente nel corso del prossimo anno. Il progetto d’altronde non sembra essere davvero vicino al lancio e secondo alcuni fan e appassionati, la mancanza di un nome ufficiale potrebbe far propendere per un’uscita distante almeno quattro o cinque anni.