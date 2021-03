Marvel’s Avengers, annunciato l’arrivo di Black Panther

Pochi istanti fa abbiamo assistito al primo evento Square Presents, un nuovo appuntamento digitale organizzato dalla compagnia giapponese in cui sono stati racchiusi una serie di annunci e aggiornamenti sui prossimi titoli in arrivo. Sono diverse le IP che Square-Enix sta portando avanti, e non vedevamo l’ora di scoprire quali sarebbero stati i piani della società per il prossimi periodi dell’anno. Non sono mancate le novità, con l’evento serale che ci ha mostrato per la prima volta l’arrivo della nuova espansione di Marvel’s Avengers dedicata completamente all’eroe di Wakanda.

Black Panther War for Wakanda arriverà entro l’anno, ma al momento non ha una data di uscita precisa. Ovviamente prima dell’annuncio, è stata presentata anche tutta la nuova storyline dedicata a Hawkeye, che presto arriverà con un aggiornamento all’interno dell’universo Marvel videoludico. Inoltre vi ricordiamo che durante l’anno, il titolo riceverà nuovissimi aggiornamenti completamente gratuiti. Con essi avremo anche accesso alla versione next-gen del titolo.

Con esso finalmente avremo un gameplay in 4K fino a 60 fps, e un notevole miglioramento delle texture di gioco. Di tutto un altro sapore sicuramente giocare il titolo con questi aggiornamenti, dato che sulle console di vecchia generazione il titolo incominciava ad arrancare e a fare fatica soprattutto nei momenti più concitati. Con l’annuncio di questa espansione di Marvel’s Avengers è stata riempita una ricca porzione di questo primo Square Presents in assoluto.

Ora che questo format ha fatto il suo debutto, sappiamo cosa aspettarci in appuntamenti futuri targati Square, che a questo punto, diventa lecito aspettarseli spalmati per tutto l’arco di un anno. Insomma, sembra proprio che con tutte le varie restrizioni causate dal COVID-19 e ancora in corso, sempre più compagnie videoludiche stanno creando i propri spazi comunicativi digitali per presentarci tutto ciò a cui stanno lavorando.