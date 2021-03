Giochi gratis PC: Square-Enix regala due titoli con Lara Croft

Quella di oggi è una giornata particolarmente ricca di eventi da tenere d’occhio per i videogiocatori appassionati. Alle ore 17:00, come di consueto, sarà possibile riscattare uno dei nuovi giochi gratis proposti dall’Epic Games Store, mentre solamente un ora dopo, a partire dalle 18:00, assisteremo al primo Square Presents: un evento digitale in cui la compagnia giapponese svelerà nuovi annunci e ci aggiornerà su alcuni titoli che già conosciamo.

Per festeggiare l’occasione, Square Enix ha deciso di riscaldare il pubblico videoludico regalando due giochi gratis per PC, entrambi con protagonista l’iconica Lara Croft. Il primo due questi è Lara Croft and the Guardian of Light, uno spin-off della storica saga di Tomb Raider che propone un’esperienza coop fino a 4 giocatori in cui esplorare, combattere e risolvere puzzle ambientali all’interno di antiche rovine in luoghi sperduti e dimenticati.

Il secondo titolo regalato da Square è Lara Croft and the Temple of Osiris, quello che possiamo definire come il sequel di Guardian of Light. Torna Lara Croft a guidare un nuovo gruppo di personaggi che, questa volta, dovranno nuovamente cooperare per scoprire tutti i segreti che nasconde il Tempio di Osiride in Egitto. Entrambi i titoli, inoltre, condividono la visuale isometrica, una nuova prospettiva da cui vedere le avventure di Lara Croft e compagni.

GET 2 FREE @TombRaider PC GAMES NOW 👉Follow us @SquareEnix

👉Reply to this Tweet with #SquareEnixPresents Do the above, like magic, we'll send you a code for both games to your DM. That's it, go go go! pic.twitter.com/9DsdzhhWt5 — Square Enix (@SquareEnix) March 17, 2021

Come viene specificato dalla stessa Square Enix nel proprio post su Twitter, per poter riscattare questi giochi gratis dovrete seguire l’account Twitter ufficiale della compagnia e retweettare il post dedicato usando l’hashtag #squareenixpresents. Fatto ciò, riceverete i codici di entrambi i giochi appena lo show di stasera terminerà, quindi presumiamo intorno alle 19:00 o poco prima.