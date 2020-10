Marvel’s Avengers: Crystal Dynamics al lavoro per “salvare il gioco”

È passato ormai più di un mese dal rilascio di Marvel’s Avengers, videogiochi dedicato ai supereroi Marvel sviluppato da Crystal Dynamics e pubblicato da Square Enix. Chi lo ha comprato al lancio ricorderà di aver scaricato subito una corposa patch da ben 90 GB portando il titolo alla versione 1.05. Nonostante gli alti e bassi della produzione, il titolo risulta essere godibile nonostante la sua meccanica da Game As A Service. Il fattore di esserlo porta inevitabilmente il prodotto ad avere decisamente molti assi nella manica oltre che un potenziale futuro che è tutto in mano ai suoi stessi creatori.

In queste ore Crystal Dynamics, attraverso un lungo post sul proprio blog ufficiale, ha annunciato di essere al lavoro sui futuri aggiornamenti di Marvel’s Avengers. Questi update hanno l’obiettivo ovviamente di sistemare i vari problemi tecnici che affliggono il titolo ma soprattutto a tenerlo ancora in vita. Infatti gli sviluppatori hanno approfittato dell’occasione per scusarsi con tutti gli appassionati per lo stato attuale del gioco e per annunciare il rinvio dei supereroi aggiuntivi, oltre a rinviare ulteriormente la versione per le console next gen ad un generico 2021. Qui di seguito potete leggere il messaggio rivolto agli utenti.

Alla nostra community:

Siamo lieti di vedere che tanti di voi stanno apprezzando Marvel’s Avengers, di vedervi impazzire per Kamala Khan nella campagna Riuniti, di personalizzare supereroi iconici come preferite e di scoprire nuove strategie per le Zone di guerra insieme ai vostri amici.

La pubblicazione di Marvel’s Avengers non è stata priva di turbolenze, e ammettiamo che diversi problemi vi abbiano impedito di godere appieno del gioco. Ciò non è in linea con i valori di Crystal Dynamics, e ce ne scusiamo.

Nel corso delle precedenti settimane, i nostri team in tutto il mondo hanno lavorato sodo per sistemare i bug e ottimizzare le meccaniche e i sistemi di gioco anche in base ai vostri feedback. Dalla pubblicazione, abbiamo pubblicato otto aggiornamenti per risolvere i bug, migliorare la stabilità del gioco e perfezione il sistema di matchmaking. Sebbene il nostro lavoro non finisca mai, questi fix e queste aggiunte hanno migliorato complessivamente l’esperienza di gioco.

PER DIMOSTRARE LA NOSTRA RICONOSCENZA

Come segno di riconoscenza per essere stati con noi fin dall’inizio, a partire dalle 19:00 del 22 ottobre, i giocatori riceveranno un pacchetto digitale di ringraziamento che include:

• Crediti: 1.500 – abbastanza per acquistare un costume e una targa leggendaria dal negozio

• Unità: 7.000

• Moduli di potenziamento: 250

• Chiavi DNA: 20

• Una targa ispirata a Sarah Garza (perché davvero, siete i migliori!)

Questo pacchetto sarà disponibile fino alle 19:00 del 5 novembre.

Siamo votati ad ascoltarvi e a rendere Marvel’s Avengers il gioco di supereroi che aspiriamo diventi. Nel corso delle prossime settimane, mesi e anno narreremo nuove storie in cui scorrerà il DNA di Marvel, introdurremo supereroi e super cattivi adorati dai fan, pubblicheremo nuove regioni ed equipaggiamento e introdurremo esperienze di gioco multigiocatore innovative sotto il nostro contenitore delle “minacce di livello omega”, di cui parleremo più sotto!

Affronteremo insieme questo viaggio, costruendo un futuro emozionante come una squadra. Questo blog condividerà con voi spunti sul futuro di Marvel’s Avengers, siano essi a breve e a lungo termine.

Per i prossimi mesi, stiamo lavorando attivamente su funzionalità richieste dalla community, incluso ma non limitato a:

• Modalità a contrasto elevato: una funzionalità di accessibilità che permetterà ai giocatori di utilizzare uno sfondo scuro solido dietro i testi per migliorarne la leggibilità.

• Visibilità icone degli eroi: un’opzione per mostrare icone identificative sopra la testa dei supereroi in modalità predefinita o dinamica.

• Sistema di ping per l’Iniziativa Avengers: un sistema che permetterà ai giocatori di marchiare obiettivi, risorse, casse di salute e nemici, permettendo di ordinare ai compagni gestiti da IA di hackerare/sfondare porte o dare priorità a determinati nemici.

• Rigiocabilità della campagna Riuniti: un’opzione per azzerare la campagna Riuniti e rigiocarla mantenendo intatto il livello e l’equipaggiamento dei vostri supereroi.

• Maggiore chiarezza sulle ricompense delle missioni: migliorata la chiarezza sulle ricompense specifiche delle missioni visualizzate sul tavolo strategico. Ciò permetterà ai giocatori di intraprendere le missioni in modo più strategico per soddisfare i loro obiettivi attuali o per cercare equipaggiamento e risorse specifiche.

• Indicatori di attacco per nemici fuori schermo o a distanza: un feedback migliore per evitare gli attacchi provenienti da nemici fuori dello schermo o a distanza.

Si tratta a tutti gli effetti di un lungo messaggio ricco di contenuti e ricompense ma soprattutto di scuse verso un gioco a tutti gli effetti “non finito”. Vedremo col tempo se l’esperienza di Marvel’s Avengers migliorerà, non ce lo auguriamo.