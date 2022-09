Qualche mese fa Sony ha annunciato l’uscita di una versione PC di Marvel’s Spider-Man: Miles Morales; adesso, finalmente, abbiamo un primo teaser trailer dedicato, così da farci un’idea sul titolo, con tanto di periodo d’uscita. Al momento, infatti, non stringiamo ancora fra le mani una data di pubblicazione certa, ma questo teaser rappresenta indubbiamente un passo in avanti nel progetto.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, fin dalla sua anteprima il 12 novembre del 2020, ebbe un’accoglienza prevalentemente positiva (dovuta anche al precedente capitolo Marvel’s Spider-Man). non stupisce, infatti, la curiosità in merito a questa versione in uscita, si spera, con tempistiche brevi. Per molti segnò anche l’ingresso nell’attuale next-gen, legandosi, quindi, anche a un valore sentimentale e del tutto personale.

Attraverso il trailer suddetto, quindi, è possibile dare un’occhiata veloce al titolo, con alcune scene all’apparenza studiate e, anche se in versione alpha, allettanti. Nei 30 secondi a comporre il filmato possiamo scorgere momenti più connessi alla narrazione di gioco, alternati a scene d’azione e di libertà all’interno di New York City. L’estetica derivante da tutto ciò sembra promettere bene, come lo sembra anche la frase “coming to PC fall 2022”, mantenendo viva la speranza verso una pubblicazione nell’anno corrente. In base a quanto rivelato su Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, inoltre, parrebbe che la conversione alla base della nuova esperienza sia di dominio di Nixxes Software (celebre nel settore per i suoi porting).

L’uscita di Marvel’s Spider-Man: Miles Morales su PC venne accolta positivamente fin dal suo primissimo annuncio, avvenuto nel corso dello scorso giugno, andando a sottolineare non soltanto un amore viscerale verso il brand da parte dei fan mondiali, ma anche un ipotetico interesse verso i futuri progetti legati al gaming di Spider-Man. Non ci resta, dunque, che attendere nuovi dettagli, sperando in un lavoro di fino con questo porting, tenendo comunque gli occhi puntati verso il futuro.